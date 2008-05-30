У Януковича відхрещуються від проекту про недовіру Тимошенко

Ініціатива висловлення недовіри урядові Юлії Тимошенко, автором якої був депутат Владислав Лук’янов, не була узгоджена із керівництвом Партії регіонів. Тож, вона «обмежиться його особистою підтримкою». Про це в інтерв’ю « Німецькій хвилі » сказав заступник голови фракції «регіоналів» Олександр Лавринович.

Відмежувавшись від ініціативи власного народного депутата щодо висловлення недовіри чинному прем’єр-міністру, «регіонали» водночас закликають коаліцію «перестати мучити себе і Україну». За словами Лавриновича, Партія регіонів вимагає від уряду визначеності. Або це буде ефективна робота, або тверда заява правлячої коаліції про недієздатність і припинення свого існування. Така заява могла б стати підставою для подальших коаліційних переговорів із іншими учасниками, каже Лавринович: «Після того, як вони оголосять себе недієздатними і розійдуться, потрібно буде ухвалювати рішення про те, хто з них, можливо, буде просити взяти їх у нову коаліцію або призначати нові вибори.» Водночас, до цього часу жодних розмов про можливі альянси «регіонали» не вели, стверджує екс-міністр юстиції. За його інформацією, не було відповідних переговорів також із Банковою. Від засідання Ради нацбезпеки та оборони у п’ятницю, де, як очікується, буде розглядатися діяльність уряду, Лавринович «нічого не очікує» і планує довідатися про ухвалені рішення від засобів масової інформації.