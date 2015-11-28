Турчинов: Голодомори – це свідома політика знищення цілого народу України

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у своєму зверненні до Дня пам'яті жертв голодоморів, текст якого переданий УНІАН.

«Сьогодні День пам'яті жертв голодоморів... Страшно навіть не те, що в Україні був голодомор, страшно, що він був не один. Свідома політика знищення цілого народу, політика знищення України і українців. Ці звірячі досліди були проведені над нашою країною тричі: у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках за особистою вказівкою Сталіна», - зазначив Турчинов.

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Він нагадав, що понад 4 мільйони українців стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

«Більше 4 мільйонів перерваних в нескінченних жахливих муках життів... Це був свідомий злочин радянської влади, яка їх правонаступниця – РФ - гордовито відмовляється визнавати. Але рано чи пізно розплата за злочини все одно прийде», - підкреслив секретар РНБО.

Він звернувся із закликом до 16:00 запалити свічку, щоб вшанувати пам'ять українців, загиблих під час геноциду.