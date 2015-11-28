Тука заявив про спроби замаху на нього
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє, що посилення заходів безпеки на Луганщині необхідно, так як і на нього були спроби замаху або залякування.
Про це він повідомив своєму Facebook.
"Розумію, луганчан, імовірно, дивують (дратують) ті додаткові заходи безепки, які вони можуть спостерігати навколо ВЦА та мене особисто. Але... Десь місяць тому в службовому авто раптом відмовили гальма. Зі слів водія, "я тисну, а вони не тормозять". В результаті водієві прийшлось "наздогнати" вантажівку. Дякуючи тому, що мій автомобіль був броньованим, ані водій, ані пасажир значних ушкоджень не зазнали, лише синці. Пару тижнів тому в одному з кабінетів ВЦА виявили сліди від пострілу. Простріляне вікно зі зброї калібром 9 мм. Триває слідство", - написав Тука.
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Також за його словами, два дні тому біля будівлі ВЦА знайдено предмет, схожий на вибухівку.
"Після дослідження фахівцями виявлено, що це - робочий макет. Тобто, працюючий механізм з управлінням керуванням. Лише ніші для вибухівки виявились всередині порожніми. Такий собі "привет"... Тому, шановні, вибачте за незручності, але фахівці вважають, що заходи безпеки треба ще підвищувати. Отаке сорі...", - написав він.