Тука закрив 12 блокпостів МВС на Луганщині

10:14, 16 листопада 2015
Суспільство
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Тука зазначив, що останнім часом блокпости не несли в собі попереджувальний характер.

Тука / Фото УНИАН

Сьогодні керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука закрив 12 внутрішніх блокпостів Міністерства внутрішніх справ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами керівника обласної ВЦА, після вивчення пропозицій від місцевого населення і відповідних нарад з представниками усіх відомств, в області припинено діяльність 12 внутрішніх блокпостів МВС.

Тука зазначив, що останнім часом блокпости не носили запобіжного характеру, а лише створювали умови для корупційних дій.

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