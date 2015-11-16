Тука закрив 12 блокпостів МВС на Луганщині
10:14, 16 листопада 2015Суспільство
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Тука зазначив, що останнім часом блокпости не несли в собі попереджувальний характер.
За словами Туки, блокпости створювали передумови для корупційних дій / Фото УНІАН
Сьогодні керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука закрив 12 внутрішніх блокпостів Міністерства внутрішніх справ.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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За словами керівника обласної ВЦА, після вивчення пропозицій від місцевого населення і відповідних нарад з представниками усіх відомств, в області припинено діяльність 12 внутрішніх блокпостів МВС.
Тука зазначив, що останнім часом блокпости не носили запобіжного характеру, а лише створювали умови для корупційних дій.
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