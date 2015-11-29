У ЦВК запевняють, що голосування в Маріуполі і Красноармійську проходить "майже ідеально"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Він зазначив, що всі ДВК у Маріуполі та Красноармійську відкрилися вчасно.

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«Зараз там проходить голосування. Повідомлення про будь-які суттєві порушення, які могли б вплинути на результати голосування, на даний момент у ЦВК відсутні. На наш погляд, голосування проходить майже ідеально», - сказав Охендовський.

Він додав, що сьогодні ніяких скарг, що стосуються ходу голосування в Маріуполі і Красноармійську в ЦВК не надходило.