У ЦВК запевняють, що голосування в Маріуполі і Красноармійську проходить "майже ідеально"
16:31, 29 листопада 2015Політика
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Голосування на місцевих виборах в Маріуполі і Красноармійську проходить майже ідеально, і ніяких скарг до ЦВК не надходило.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.
Він зазначив, що всі ДВК у Маріуполі та Красноармійську відкрилися вчасно.
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«Зараз там проходить голосування. Повідомлення про будь-які суттєві порушення, які могли б вплинути на результати голосування, на даний момент у ЦВК відсутні. На наш погляд, голосування проходить майже ідеально», - сказав Охендовський.
Він додав, що сьогодні ніяких скарг, що стосуються ходу голосування в Маріуполі і Красноармійську в ЦВК не надходило.
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