На виборах у Маріуполі зафіксовано перші порушення

Як повідомляється на сайті громадянської мережі ОПОРА, на двох дільницях контрольні листи були вкинуті у скриньки для голосування без печаток.

На дільниці №142406 контрольні листи комісія вкинула в урни без печатки. Ті урни, в які виборці вже встигли опустити свої бюлетені, були опечатані. За рішенням членів комісії, голосування в ці урни більше не буде проводитися. В урни, які на момент виявлення помилки були порожніми, комісія опустила новий, правильно заповнений контрольний лист. Голосування на дільниці триває.

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На інший дільниці, №142384 контрольні листи також були вкинуті без печатки, тому голова комісії запанікувала і закрила ділянку, щоб вирішити це питання.

Крім того, на двох дільницях №142416 і №142415, які знаходяться в одному приміщенні, кандидат у депутати Маріупольської міськради від ВО "Батьківщина" Галина Однорог власноруч розвішувала автобіографії.

Представники однієї з комісій викликали міліцію, зафіксували цей факт і зняли агітматеріали.