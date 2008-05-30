У Кличка побачили, що для Катеринчука наступає момент істини

Найдієвіший спосіб для Миколи КАТЕРИНЧУКА довести, що він не був “технічним” кандидатом Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на минулих виборах – поступитися кріслом у Верховній Раді й перейти на роботу до Київради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка про це заявив довірена особа Віталія Кличка, Народний депутат України, Голова Громадської організації «Я – киянин» Кирило КУЛИКОВ.

«Для Миколи КАТЕРИНЧУКА наступає момент істини. Якщо Блок Катеринчука в Київраді буде дотримуватися прозорої та чесної політики в інтересах киян, то колеги по демократичній коаліції принесуть свої вибачення та вітатимуть щиру вдачу Миколи Дмитровича. Це буде означати, що в демократичній опозиції в Київраді буде як мінімум 52 депутати. Ось тоді нам за Миколу КАТЕРИНЧУКА буде несоромно», - сказав К.КУЛИКОВ.

Він також нагадав, що М.КАТЕРИНЧУК отримав майже 4,5 % голосів на виборах Київського міського голови, а Блок його імені подолав 3-відсотковий прохідний бар`єр на виборах до Київради. Під час виборчої кампанії М.КАТЕРИНЧУК відкидав усі закиди щодо його зв`язків з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і його командою.

Крім того, як повідомляв УНІАН, під час виборчої кампанії М.КАТЕРИНЧУК звернувся до суду з позовною заявою до кандидата у депутати Київської міської ради Юрія ЛУЦЕНКА та “Міжнародної комерційної телерадіокомпанії” (ICTV) з вимогою про визнання протиправними дій ICTV та Ю.ЛУЦЕНКА, та зобов‘язання утриматися від вчинення протиправних дій стосовно розповсюдження завідомо недостовірних відомостей (йдеться про висловлювання Ю.ЛУЦЕНКА в ефірі телеканалу ICTV, в яких той називав М.КАТЕРИНЧУКА “технічним” кандидатом і стверджував, що до фінансування кампанії М.КАТЕРИНЧУКА має відношення мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ).

24 травня колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду задовольнила апеляційну скаргу кандидата на посаду Київського міського голови М.КАТЕРИНЧУКА і визнала протиправними дії телеканалу ICTV і кандидата у депутати Київради Ю.ЛУЦЕНКА щодо “розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про М.КАТЕРИНЧУКА”.

Суд встановив, що поширення інформації відбувалося з метою спонукання виборців голосувати проти М.КАТЕРИНЧУКА та проти його блоку. Суд зобов‘язав ICTV та Ю.ЛУЦЕНКА утриматися від зазначених дій.

«Фактично суд визнав інформацію, розповсюджену паном ЛУЦЕНКОМ про фінансування ЧЕРНОВЕЦЬКИМ моєї кампанії та моє «технічне кандидатство» неправдою. Тепер ТВК має винести ЛУЦЕНКУ попередження за порушення закону. Судом було підтверджено, що міністр внутрішніх справ в черговий раз збрехав», - зазначав М.КАТЕРИНЧУК.