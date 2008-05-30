Шуфрич призначив Гелетею бій на завтра

Завтра попередньо о 13.00 відбудеться двобій між народним депутатом від Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ і начальником Управління державної охорони Валерієм ГЕЛЕТЕЄМ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Н.ШУФРИЧА Людмила ЩЕРБАНЬ.

Вона зауважила, що поєдинок відбудеться за адресою вул. Комінтерну, 4 в Школі олімпійського резерву.

Водночас вона зауважила, що В.ГЕЛЕТЕЙ повинен підтвердити готовність вийти на поєдинок.

Вчора Н.ШУФРИЧ попросив В.ГЕЛЕТЕЯ не турбуватися про те, що регіонала «треба буде приводити» на «дуель» до спортивної зали.

«Я прийду сам, - заявив ШУФРИЧ в коментарі УНІАН. - А він хай набереться сміливості, не прикривається своїми підлеглими, натягне рукавички, засуне собі до рота капу, натягне памперс і виходить на поєдинок».

Заради того, щоб дуель все ж таки відбулася, Н.ШУФРИЧ готовий навіть відмовитися від вимоги, що висував раніше, про те, щоб В.ГЕЛЕТЕЙ до початку поєдинку написав заяву про відставку, яка у разі програшу начальника Держохорони має була бути передана на підпис Президентові Віктору ЮЩЕНКУ.

“Нехай В.ЮЩЕНКО сам (за підсумками поєдинку) переконається в тому, які "професіонали" його оточують", - заявив народний депутат.

Раніше в коментарі для газети «Сегодня» начальник Держохорони В.ГЕЛЕТЕЙ заявив: «Хочете, щоб наш поєдинок із ШУФРИЧЕМ відбувся, візьміть його за руки і приведіть в спортзал (бажано в обідню перерву, оскільки я держслужбовець), і подзвоніть мені на мобільний. Протягом 30-40 хвилин я приїду. Але наш поєдинок повинен бути саме таким, яким його запропонував раніше сам ШУФРИЧ, а саме - боєм без правил, а не таким, яким він зараз його пропонує».

Крім того, В.ГЕЛЕТЕЙ сказав, що не буде, як цього хоче Н.ШУФРИЧ, писати Президентові заяву про відставку, тому що й сам піде з УДО, якщо програє Н.ШУФРИЧУ, оскільки для нього було б неприйнятним залишатися на своєму посту. "Але цього не відбудеться. Хай, до речі, прийде до нас на тренування в УДО, і найслабший з наших бійців йому вуха надере", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.