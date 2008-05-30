Ющенко побачив, що економіка в Україні стає соціалістичною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд на сьогодні не зміг сформувати ефективний антиінфляційний курс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За словами Президента, нині в державі не вживаються ефективні заходи по боротьбі з інфляцією.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні Україна має унікальні шанси для економічного розвитку, але ще більшими є виклики. «Якщо ми їх не сприймемо, ми можемо розтратити те, що було», - сказав він, наголосивши, що головним викликом є інфляція, показник якої - найбільший в Європі.

Президент підкреслив, що інфляція є найбільш несправедливим соціальним податком для найбідніших людей. Він зазначив, що нинішні темпи інфляції подвоюють загрози для найбідніших верств населення.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо не будуть знайдені ефективні рішення для подолання високих темпів інфляції, то найбільший удар відчують пенсіонери та працівники бюджетної сфери.

Глава держави закликав коаліцію, уряд і Національний банк разом сформувати узгоджений план дій на виклики, які стоять перед економікою.

Він зауважив, що на сьогодні економіка стає все більше соціалістичною, ніж ринковою.

З огляду на це Президент закликав органи влади вгамувати політичні пристрасті і вивести політику з економіки.