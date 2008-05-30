Томенко побачив, що відоме гасло змінилося на «Майдану – тюрми»

Народний депутат України від БЮТ Микола ТОМЕНКО пропонує два шляхи виходу з нинішньої політичної ситуації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, свою пропозицію він висловив учора під час програми «Я так думаю» на каналі «1+1».

На думку М.ТОМЕНКА, вихід із нинішньої політичної та соціально-економічної ситуації в країні простий: треба зробити все, щоб забезпечити політичну стабільність в Україні.

«Це можна зробити двома способами. Перший варіант: дати нинішньому уряду спокійно працювати та виконувати свої обов’язки. Для цього коаліції у Верховній Раді треба підтримувати усі необхідні законопроекти, вирішувати кадрові питання, дати можливість здійснювати програму приватизації - тобто робити все те, що коаліція брала на себе зобов’язання робити, коли створювалася», - вважає М.ТОМЕНКО.

Другим способом, на його думку, є легалізація «нової коаліції, створеної, фактично, в тіньовий спосіб».

«Якщо йти другим шляхом, то варто оголошувати про створення широкої коаліції, формувати новий уряд та працювати в країні. Але реалізація політичних планів за рахунок погіршення соціально-політичної ситуації в Україні є цинізмом. Так само, як і фактичне існування кількох урядів, що є небезпечним як для народу, так і для країни», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Коментуючи порушення кримінальних справ за останній період, він зазначив: «Складається враження, що після Помаранчевої революції відоме гасло «Бандитам – тюрми» змінилося на «Майдану – тюрми». Якщо так далі піде, то скоро проти всіх лідерів Помаранчевої революції будуть відкриті кримінальні справи».