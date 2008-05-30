Жванія вважає, що Тимошенко має великі шанси стати Президентом

Один з лідерів Громадянського руху “Народна самооборона”, народний депутат Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має великі шанси стати Президентом.

Таку думку він висловив в інтерв`ю виданню “Пік України”.

«Вона (Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН) зараз має непогані шанси стати главою держави», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

На думку народного депутата, Президент України Віктор ЮЩЕНКО постійно критикує прем`єра і робить усе, щоб її дискредитувати. «Але ж страждають люди. Не можна так знищувати державу!», - заявив він.

Д.ЖВАНІЯ вважає, що спроби Президента звинуватити в усіх гріхах Ю.ТИМОШЕНКО закінчаться невдачею.

Також він висловив думку, що політичну кризу, що існує в країні сьогодні, потрібно подолати в парламенті. За його словами, спочатку слід прийняти нову Конституцію, а потім провести дострокові парламентські і президентські вибори.