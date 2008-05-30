Ющенку, Тимошенко й Януковичу радять відмовитись від виборів Президента

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій ГРИЦЕНКО закликає главу держави Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА відмовитися від президентських амбіцій в ім`я нормалізації роботи парламенту й уряду.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, коментуючи нинішню політичну ситуацію в країні.

«Я вважаю, що замість розхитування ситуації, треба дати можливість налагодити ефективну роботу нинішньої коаліції. Єдиною умовою, за якої нова широка коаліція може бути створена, й буде ефективною - це відмова трьох політиків першого ряду (В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА) від участі в наступних президентських виборах», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він висловив думку, що «ніхто з них не готовий до такого кроку й публічної заяви».

Водночас А.ГРИЦЕНКО вважає, що якби названі політики погодилися на подібний крок, «тоді б вони могли собі дозволити працювати ще півтора роки на інтереси країни та її економіки, й тоді б по-іншому запрацював парламент і уряд, і на фоні такої згоди можна було б готувати зміни до Конституції».

Відповідаючи на запитання, чи можливо в сьогоднішніх умовах переформатувати коаліцію, А.ГРИЦЕНКО сказав: «Я вважаю, що сьогодні в парламенті немає передумов для формування іншої коаліції, не зважаючи на те, що є охочі, дії яких багато місяців спрямовані на те, щоб створити нову коаліцію».

Разом із тим А.ГРИЦЕНКО зазначив, що якби коаліція створилася на основі інших парламентських фракцій, а не БЮТ і НС-НУ, «тоді були б усі підстави говорити про викривлення волевиявлення народу, за що Президент рік тому розпустив попередній парламент».