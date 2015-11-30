Порошенко на початку наступного року відвідає Туреччину на запрошення Ердогана

Про це Глава Української держави повідомив журналістам після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом, передає прес-служба президента України.

«Ми чекаємо від цього візиту прориву. Буде продемонстрована низка напрацювань в питаннях економічного, політичного та безпекового співробітництва», – відзначив Порошенко.

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За словами Порошенка під час зустрічі, яка відбулася на полях Конференції з питань зміни клімату у Парижі, Ердоган повідомив подробиці порушення повітряного простору Туреччини російським літаком СУ-24.

У свою чергу, Петро Порошенко проінформував Ердогана про розвиток ситуації на Донбасі.

"Президенти України та Туреччини відзначили, що ніколи не визнають анексії українського Криму з боку Росії. Петро Порошенко та Реджеп Ердоган засудили триваючі порушення фундаментальних прав та свобод українців, кримських татар та інших мешканців Криму з боку окупаційної російської влади", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що співрозмовники також домовилися про активізацію торгівельно-економічної співпраці України та Туреччини. Серед іншого було досягнуто домовленості про проведення десятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на полях кліматичної конференції в Парижі, на відміну від президента РФ Володимира Путіна, проводить зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.