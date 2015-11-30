Порошенко на полях конференції в Парижі зустрівся з Ердоганом

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президенти України і Туреччини проводять переговори», - написав він.

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Як повідомлялося, речник російського президента Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує зустріч із лідером Туреччини Ердоганом під час кліматичного саміту ООН, що розпочався у Парижі.