Порошенко на полях конференції в Парижі зустрівся з Ердоганом

19:50, 30 листопада 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко на полях кліматичної конференції в Парижі, на відміну від президента РФ Володимира Путіна, проводить зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Порошенко Ердоган / twitter.com/stsegolko

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президенти України і Туреччини проводять переговори», - написав він.

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Як повідомлялося, речник російського президента Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує зустріч із лідером Туреччини Ердоганом під час кліматичного саміту ООН, що розпочався у Парижі.

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