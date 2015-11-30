Порошенко на полях конференції в Парижі зустрівся з Ердоганом
19:50, 30 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко на полях кліматичної конференції в Парижі, на відміну від президента РФ Володимира Путіна, проводить зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Порошенко зустрівся з Ердоганом / twitter.com/stsegolko
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Президенти України і Туреччини проводять переговори», - написав він.
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Як повідомлялося, речник російського президента Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує зустріч із лідером Туреччини Ердоганом під час кліматичного саміту ООН, що розпочався у Парижі.
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