Яворівський просить не поширювати брехливу інформацію

Народний депутат України, член фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ спростовує інформацію про те, що він нібито не голосував за Олександра ТУРЧИНОВА на виборах мера міста Києва.

Про це йдеться в коментарі депутата, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ заявляє, що не тільки особисто голосував за одного з лідерів БЮТ, а й активно агітував за єдиного кандидата від демократичних сил на виборах мера Києва.

Він також нагадав, що неодноразово заявляв про необхідність об‘єднання демократичних сил навколо єдиної кандидатури, яка змогла б навести лад у столиці. На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, Олександр ТУРЧИНОВ - саме такий політик.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ зазначив, що кримінальні клани у столиці тимчасово перемогли через підкуп виборців та неспроможність демократичних сил об‘єднатися навколо єдиного кандидата.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ також звернувся до ЗМІ з проханням не розповсюджувати брехливу та неперевірену інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня ЗМІ повідомили, що народний депутат від БЮТ В.ЯВОРІВСЬКИЙ нібито зізнався кіровоградським журналістам, що не голосував за свого однопартійця О.ТУРЧИНОВА на виборах міського голови Києва.

Як повідомляв УНІАН, згідно з протоколом КМТВК, за кандидата на посаду мера Києва від Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА проголосували 218 тис. 670 виборців, за лідера блоку свого імені Віталія КЛИЧКА – 205 тис. 316 киян, за Леоніда Черновецького - 431 тис. 561 виборець. Не підтримали жодного кандидата 48 тис. 605 виборців, що взяли участь у голосуванні.