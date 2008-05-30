Комуністи попереджають ПР: не боротимуться з НАТО - усе пригадають
Це вам не землю прибирати до рук
Кримські комуністи можуть почати збір підписів за відставку Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо місцеве керівництво Партії регіонів не захищатимуть повноваження автономії. Про це говориться в коментарі лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА, переданому агентству УНІАН його прес-службою.
«Кримські регіонали, не землю прибирайте до рук, і не слухайте смотрящих з Донецька, а беріть Конституцію, яка, зокрема, захищена рішенням Конституційного Суду, захищайте повноваження Криму, права кожного кримчанина», - йдеться в коментарі.
Головний комуніст Криму заявляє, що після вчорашніх подій в Сімферополі, коли активісти КПУ зірвали акцію прихильників вступу України в НАТО, на його соратника – голову Постійної комісії ВР Криму з туризму В’ячеслава ЗАХАРОВА «напустилися» керівники парламенту автономії. «Михайло Олександрович БАХАРЄВ (кримський віце-спікер – УНІАН), Сергій Павлович ЦЕКОВ (перший віце-спікер ВР АРК – УНІАН), ви що сьогодні, язики проковтнули? Ви чого напустилися на ЗАХАРОВА, який прийшов вчора на площу Радянську і діяв дійсно по-чоловічому, як партієць, як кримчанин. Що це вам вчора не сподобалося? Самі не можете? Вам не дозволяють донецькі? Так і скажіть», - відзначив Л.ГРАЧ.
Він закликав «одуматися» і разом боротися з «ворогом» - НАТО. «Йдіть і захищайте Конституцію. Тому що, врешті-решт, ви дограєтеся. Руки дійдуть і до вас, з огляду не те, що почнемо збирати підписи за відставку Верховної Ради Криму. Досить. За два роки наділили землі! Зрозумійте: у труні кишень немає. Прийде смуга американців, прийде сюди новий володар, він і землю у вас відбере, і все повідбирає», - сказав Л.ГРАЧ.
«Я сьогодні з болем говорю. Одумайтеся. Коли ти бачиш, що ворог наступає, то треба йти в бій, а тут ще і пам`ятай про те, що позаду тебе готові в спину ударити або ногу підставити. А я проти того, щоб в спину стріляли. Говорю: виходьте, щоб разом боротися», - резюмував комуніст.
Л.ГРАЧ також додав, що коли б не міліція, то вчора в Сімферополі з прихильників НАТО зробили б "відбивні". «Якби там не було міліції і в такій кількості, з них би відбивні зробили, а не тільки яйцями закидали», - сказав Л.ГРАЧ.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Сімферополі активісти КПУ і ряду інших сил зірвали акцію прихильників НАТО. Комуністи розгромили агітнамет, закидали яйцями прихильників Альянсу, спробували облити їх соком і молоком, а також спалили прапор НАТО.