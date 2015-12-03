Стець обіцяє зареєструвати свою заяву про відставку на наступному пленарному тижні

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. "Як і обіцяв рік тому, з початком сесійного тижня пройду всі юридичні процедури у Верховній Раді та Кабінеті міністрів, пов'язані з реєстрацією офіційної заяви про відставку", - написав Юрій Стець.

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"Рік тому я став членом Уряду. 9 місяців тому розпочав свою роботу МІП. Як і обіцяв, звіт про свою діяльність триматиму публічно, зокрема, і тут - у Фейсбук", - написав він з додаванням посилання на звіт.

Нагадаємо, Юрій Стець раніше обіцяв надати звіт і повідомити про відставку 3 грудня.