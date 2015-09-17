Стець пообіцяв скасувати санкції проти чесних журналістів

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" в частині, яка стосується журналістів. Список представників ЗМІ, які підпадають під санкції, є неоднозначним і потребує змін», - зазначив він.

Щодо цього, як зазначає Стець, він мав розмову з керівництвом СБУ та представниками РНБО.

«На найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони я внесу свої пропозиції, для напрацювання яких при міністерстві створено робочу групу з членів експертної Ради при МІП та за участі голови громадської Ради міністерства інформаційної політики Ольги Скрипник. До складу робочої групи включені народні депутати України, члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики», - зауважив він.

Читайте такожОБСЄ розкритикувала санкції України проти журналістів і закликала виключити їх з "чорного списку"

«Санкції проти так званих "журналістів" на кшталт пропагандиста Кисельова (Дмитра Кисельова - УНІАН) мають бути і будуть застосовані. Щодо журналістів, які сповідують стандарти професії, їх у цьому списку не буде. Це моя офіційна позиція», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено від в'їзду в Україну.

У свою чергу представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що санкції, введені Україною проти кількох десятків іноземних журналістів, є «серйозною загрозою» праву на вільний збір інформації, і закликала президента України виключити журналістів з цього «чорного списку».