Порошенко запевняє, що децентралізація наблизить владу до українців "на відстань витягнутої руки"
Президент підкреслив важливість передачі до самоврядних органів бюджетних повноважень і відповідних коштів із залишенням за державою контролюючих функцій.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що завершення процесу децентралізації наблизить місцеву владу до людей «на відстань витягнутої руки».
Читайте такожБільшість українців не підтримує надання Донбасу особливого статусу - опитування
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні президента до учасників конференції «Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи», яке зачитав представник глави держави у Верховній Раді України Степан Кубів.
«Важливим є завершення децентралізації, зокрема передача до самоврядних органів бюджетних повноважень і відповідних коштів із залишенням за державою контролюючих функцій. Всі ці кроки наближають місцеву владу до людей на відстань витягнутої руки в рамках єдиної, соборної, унітарної України», - підкреслюється у зверненні.