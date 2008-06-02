Чому Партія регіонів втрачає голоси в Києві

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, член політради Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА закликала своїх однопартійців провести дискусію щодо того, чому на виборах у Києві Партія регіонів не змогла одержати "пристойний результат".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора у Донецьку на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

"Абсолютно неправильним є те, що ми сьогодні не обговорюємо результати виборів в регіонах, районах, де Партія регіонів не те що не виглядає переможцем, а фактично ледь-ледь, слава богу, не потрапила в аутсайдери", - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, звертаючись до делегатів конференції.

Вона підкреслила, що прикладом є вибори до міськради столиці.

"Чому важливий показник по місту Києву? Це начебто нас не стосується, але це і нас стосується", - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА. Вона пояснила: "Ми наймогутніша партійна організація у складі Партії регіонів, ми та партійна організація, яка видає модерний стиль, модерні програми, і Фонд ефективного управління нашого колеги Рината АХМЕТОВА чітко показує, який шлях економічного розвитку і економічної конкуренції нашої країни на зовнішніх ринках є кращим сьогодні для нашої країни, для наших громадян".

"Якщо ми все це маємо і не можемо виграти в столиці хоча б пристойний результат, чи це не спосіб і необхідність проведення дискусії?", - підсумувала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. На виборах до Київради 25 травня за Партію регіонів проголосували 45 тис. 491 осіб, фракція партії в цьому органі становитиме 6 депутатів (у попередньому скликанні - 9).

За кандидата у мери Києва від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ проголосували близько 2,3% виборців.