Єхануров відбув з візитами до Азербайджану та Грузії

Сьогодні, 2 червня, українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ відбула з візитами до Азербайджанської Республіки та Грузії.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Як передбачається програмою візиту до Азербайджану, сьогодні ж у Баку відбудеться церемонія офіційної зустрічі Ю.ЄХАНУРОВА, його зустріч віч-на-віч з міністром оборони Азербайджанської Республіки генерал-полковником Сафаром АБІЄВИМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони планують визначити практичні механізми реалізації проектів двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, обмінятися досвідом реформування і розвитку збройних сил України і Азербайджану.

Окремою темою переговорів стануть питання активізації військового співробітництва в рамках ГУАМ.

В цей же день відбудеться зустріч міністра оборони України з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.

Наступного дня, 3 червня, представники українського військової делегації планують ознайомитися зі структурою та об’єктами навчального центру Збройних сил Азербайджанської Республіки та навчально-матеріальною базою і системою підготовки кадрів у Військовій академії Збройних сил Азербайджанської Республіки.

Також заплановані зустрічі глави українського оборонного відомства з прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Артуром РАСІ ЗАДЕ та головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки Оттаєм АСАДОВИМ.

Вранці 4 червня, по завершенні візиту до Азербайджанської Республіки, українська військова делегація на чолі з міністром оборони вилітає з візитом до Грузії.