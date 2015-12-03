Керрі запевнив Порошенка, що можлива кооперація з РФ не буде здійснюватися за рахунок інтересів України
18:16, 03 грудня 2015Політика
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Державний секретар США Джон Керрі запевнив президента України Петра Порошенка, що можлива кооперація з Росією з важливих питань міжнародного порядку денного не буде здійснюватися за рахунок інтересів України.
REUTERS
Про йшлося під час телефонної розмови Порошенка та Керрі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Державний секретар США також наголосив, що можлива кооперація з РФ з важливих питань міжнародного порядку денного не буде здійснюватися за рахунок інтересів України», - підкреслюється в повідомленні.
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Крім того, в ході розмови було підтверджено незмінну позицію США щодо політики невизнання окупованого Росією Криму.
У свою чергу Порошенко поінформував співрозмовника щодо останніх кроків у напрямку здійснення внутрішніх реформ в Україні.
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