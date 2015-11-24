Керрі: розширення військової співпраці з Росією у Сирії можливе без збереження при владі Асада

Про це держсекретар США Джон Керрі заявив у понеділок, 23 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

У понеділок, 23 листопада, Джон Керрі зустрівся в Абу-Дабі з міністром закордонних справ ОАЕ Мохаммедом бін Зайєдом ан-Нахаяном, а потім провів переговори з головою МЗС Саудівської Аравії Аделем ад-Джубером, щоб розглянути можливості об’єднання сирійських опозиційних груп на конференції в Ер-Ріяді, яка відбудеться у грудні.

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Росію та Іран вважають ключовими союзниками президента Сирії Башара аль-Асада упродовж громадянської війни у цій країні. Натомість США та їхні союзники виступають за усунення його від влади.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама заявив, що Росія і Іран стоять перед вибором, підтримати їм чинного президента Сирії Башара Асада або допомогти державі отримати новий легітимний уряд. На думку Обами, другий варіант – єдине, що може "врятувати сирійську державу". Американський президент в черговий раз заявив, що не бачить можливості зупинити громадянську війну в Сирії без відставки Асада.