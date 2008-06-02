Заява Жванії заінтригувала Зварича

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ здивований заявою свого колеги по фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Давида ЖВАНІЇ про те, що Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було отруєно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів перед початком зустрічі парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» з главою держави.

«Говорити, що тут не було отруєння… Мені здається, це не дуже логічно. Якщо ти так думаєш, то перед тим, як казати, подумай, яку ціль ти переслідуєш», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

При цьому він додав: «Яка ціль пана Давида, коли він такі речі говорить, я не знаю…».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Д.ЖВАНІЯ 30 травня ввечері в ефірі радіо "Свобода" заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

За його словами, заявити про отруєння вмовила тодішнього кандидата у президенти певна група людей із його виборчого штабу.

"Моя думка, що він не був отруєний. По-перше, якщо це робили спецслужби, то вони мали б це робити більш професійно. Навіщо труїти людину, щоб у неї з’явилися якісь прояви хвороби на обличчі? Це недоцільно", - вважає депутат.

“Визнання цього факту керівництвом штабу було колосальною помилкою", - додав Д.ЖВАНІЯ.

"Були суперечки, і я був категорично проти цього і розсилав усім штабам інформацію, щоб не реагували на заяви певних членів штабу ЮЩЕНКА. На жаль, певні кола примусили ЮЩЕНКА заявити самому про те, що він вважає себе отруєним", - зазначив він.