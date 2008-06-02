Гриценко "вкусив" Балогу нижче пояса

Сьогоднішня зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з депутатами фракції «Наша Україна – Народна самооборона» (без фактичної участі групи «Народна самооборона»), яка була запланована на 10.30, ще не розпочалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Коментуючи сьогоднішню відмову від участі в зустрічі з Президентом депутатів від "Народної самооборони", А.ГРИЦЕНКО сказав: «Тут питання ширше. Якщо Президент і його команда не спроможні організувати порядок денний, нормально свою роботу, коли більше 50 депутатів сидять і чекають вже більше 50 хвилин, і ніхто нічого не пояснює, це, по-перше, адміністративна імпотенція". По-друге, сказав А.ГРИЦЕНКО, "це просто зневага до народних депутатів". "Мені є чим займатися – пішов працювати», - додав депутат і залишив Секретаріат Президента.

Також із Секретаріату пішов народний депутат Борис ТАРАСЮК. Однак від коментарів він утримався.