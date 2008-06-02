Черновецький виходить на міжнародну орбіту

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до мерів 20 міст із пропозицією залучити архітекторів до розробки Генерального плану Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Київ – столиця незалежної України, потужний мегаполіс, що динамічно розвивається. Ефективне управління містом, його розвитком і забудовою можливо лише за умови грамотно побудованого, науково обґрунтованого генерального плану", - підкреслив мер.

На його переконання, Київ має втілювати передові досягнення сучасного містобудування і архітектури. "Ми спробуємо розробити і затвердити Генеральний план міста, який буде визнаний в усіх європейських країнах. Тож ми запрошуємо архітекторів і фахівців у галузі містобудування взяти участь в розробці Генерального плану української столиці», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він додав, що восени в Києві відбудеться конференція з питань формування Генплану міста і розробки стратегії його реалізації.

До участі у конференції Київський міський голова запросив, зокрема, представників таких успішних міст як Берлін, Варшава, Дрезден, Лондон, Москва, Мюнхен, Париж, Прага, Санкт-Петербург, Дубаї, Астана та ін.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення розробити новий комплексний Генеральний план розвитку Києва до 2020 року, оскільки, на його думку, існуючий план 2002 року застарілий і не відповідає реальний ситуації в столиці.