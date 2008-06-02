ПР готується ініціювати відставку кабінету Тимошенко

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді може ініціювати відставку уряду.

Про це сказала в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Ганна ГЕРМАН (Партія регіонів).

Вона зазначила, що це питання обговорювалось на засіданні керівництва фракції.

За її словами, це може відбутися в тому випадку, якщо Кабінет Міністрів України вже на цьому тижні не внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік», а також не відзвітується перед парламентом про монетарну політику ряду.

За її словами, готується відповідна заява Партії регіонів з даного питання. Вона додала, що на Політраді партії з цього приводу буде прийнято остаточне рішення.

Г.ГЕРМАН наголосила, що Партія регіонів в ситуації, коли не внесені зміни до бюджету, коли «ціни продовжують повзти вгору», «не може грати роль стороннього спостерігача». «Нам болить Україна і болять біди людей», - сказала вона.

За її словами, фракція наполягатиме на тому, щоб уряд відзвітував у парламенті щодо заходів з подолання інфляції, і Верховна Рада України «повинна приймати рішення по цьому звіту».

Як повідомляв УНІАН, у квітні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що його політична сила виступає проти відставки уряду. «Надії на те, що ми будемо ініціювати відставку уряду, марні», - підкреслив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, саме від коаліції йде ініціатива щодо відставки уряду, але «ми її підтримувати не будемо».