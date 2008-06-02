Льовочкін став для регіоналів 12-им питанням?

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН (Партія регіонів) вважає, що в парламенті на сьогодні є більш актуальні питання, ніж обрання заступників голови Верховної Ради України.

Про це сказала в інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи визначилась фракція Партії регіонів з кандидатурою на посаду першого заступника голови ВР.

Г.ГЕРМАН наголосила, що “немає проблеми в нашій кандидатурі, а проблема в тому, що зовсім інші питання є актуальними на порядку дня країни і парламенту”. “Питання є - як довго буде цей парламент працювати, що буде з державою, оскільки її в прірву зіштовхують”, - додала вона.

Як підкреслила Г.ГЕРМАН, “питання заступників - це 12-те питання”. За її словами, фракція Партії регіонів “давно визначилась з кандидатурою”. Вона додала, що ця кандидатура буде внесена на розгляд парламенту “як тільки буде сприятливий момент”. В той же час вона відмовилась назвати цю кандидатуру, зазначивши, що “не має на це повноважень”.

Разом з тим джерела у фракції Партії регіонів повідомляли УНІАН, що на сьогодні йдеться про кандидатуру Сергія ЛЬОВОЧКІНА на посаду першого віце-спікера.