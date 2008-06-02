ДО СБУ викликали депутата з Народної самооборони
15:34, 02 червня 2008Політика
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Василенком зацікавився УБОЗ
Сьогодні на 12.00 до Служби Безпеки України був запрошений народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член депутатської групи «Народна самооборона» Сергій ВАСИЛЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, С.ВАСИЛЕНКА запрошено в Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Причини запрошення депутата до СБУ наразі не повідомляються.
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