Ющенко просить ВР привести до присяги суддів КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Верховної Ради з проханням привести до присяги призначених ним суддів Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що відповідний лист надійшов на його адресу минулого тижня.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що відповідно до регламенту ВР, питання про приведення до присяги суддів КС потребує внесення до порядку денного. Він висловив сподівання, що на цей раз вдасться провести дану процедуру.

«Я сподіваюся, що цей раз буде більш успішний, ніж минулий раз щодо приведення до присяги суддів КС», - зазначив спікер.

Він підкреслив, що завтра вже не передбачається заслуховувати Послання Президента до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня, в день, коли планувалося привести до присяги суддів КС, фракцією БЮТ була заблокована трибуна парламенту. Тоді народні депутати із фракції БЮТ не дали можливості виступити Президенту Віктору ЮЩЕНКУ із Посланням до Верховної Ради, мотивуючи це тим, що в першочерговому порядку мають бути розглянуті антиінфляційні закони.

Ряд народних депутатів, коментуючи дану ситуацію, говорили про те, що БЮТ блокує роботу парламенту, щоб не допустити приведення до присяги суддів КС. За їх даними, на частину суддів КС має вплив Партія регіонів, а на частину - Президент України. І БЮТ не зацікавлений, щоб приведені до присяги ще троє суддів КС посилювали позицію В.ЮЩЕНКА, оскільки тоді не буде шансів через КС провести проект змін до Конституції України, який підтримуватиме БЮТ і який йтиме врозріз із баченням Президента