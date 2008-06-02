БЮТ та НУ-НС завтра посваряться через кадрове питання?

Фракція БЮТ наполягає на розгляді завтра у Верховній Раді питання щодо Державної програми приватизації та зміни керівництва Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що ВР має терміново вирішити ці питання, аби розблокувати діяльність Фонду держмайна.

Зі свого боку лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція не проти розгляду приватизаційних питань. При цьому, за його словами, НУ-НС не бачить необхідності пов’язувати розгляд Держпрограми приватизації з кадровими питаннями.