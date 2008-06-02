Третьяков назвав заяву Жванії аморальною

Народний депутат від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ закликає політиків утриматися від гучних публічних заяв до остаточного розслідування справи про отруєння кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА восени 2004 року.

В інтерв`ю журналістам О.ТРЕТЬЯКОВ назвав заяви окремих політиків, у тому числі й Давида ЖВАНІЇ, про те, що Віктор ЮЩЕНКО не був отруєний, безвідповідальними і аморальними, передає "Главред".

«Виникнення такий версій не сприяє виведенню справи на фінальну стадію і її завершенню», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За словами депутата, «ЖВАНІЯ не був присутній на жодному з обстежень Віктора ЮЩЕНКА іноземними лікарями, тому не може робити якихось кваліфікованих висновків».

О.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що всі обставини отруєння В.ЮЩЕНКА можуть бути розслідувані лише у тому випадку, коли політики нарешті відмовляться від практики тиску на слідство, а слідчі органи займатимуться розслідуваннями, а не політикою.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції НУ-НС Д.ЖВАНІЯ 30 травня заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

За його словами, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в президенти певна група людей з його виборчого штабу.

"Моя думка, що він не був отруєний. По-перше, якщо це робили спецслужби, то вони мали б це робити більш професійно. Навіщо отруювати людину, щоб у неї з`явилися якісь прояви хвороби на обличчі? Це недоцільно", - вважає депутат.

“Визнання цього факту керівництвом штабу було колосальною помилкою", - додав він.

"Були суперечки, і я був категорично проти цього, і розсилав усім штабам інформацію, щоб не реагували на заяви певних членів штабу ЮЩЕНКА. На жаль, певні кола примусили ЮЩЕНКА заявити самому про те, що він вважає себе отруєним", - зазначив Д.ЖВАНІЯ.