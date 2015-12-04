Активісти "взяли під охорону" мерію Кривого Рогу (фото)

20:38, 04 грудня 2015
Політика
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Активісти "взяли під охорону" будівлю мерії Кривого Рогу, зокрема кабінети оголошеного мером Юрія Вілкула і його заступників.

кривой рог мэрия / 0564.ua

Про це повідомляє депутат Верховної Ради від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко.

"Для запобігання загроз мінування, допомоги у підтриманні громадського порядку, перешкоджання у знищенні документів, які свідчать про фальсифікації, нормального функціонування виборчкому, будівлю міськвиконкому взято під громадську охорону "Громадської варти" Кривого Рогу", - написав він.

кривой рог мэрия / 0564.ua

Він зазначив, що "кабінети міського голови та його заступників перебувають під посиленою охороною і увагою активістів".

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"У приміщенні підтримується зразковий порядок. Активісти сприяють законним вимогам працівників поліції. Титушки опору не чинили. Зустрінемося на віче в 12:00 в неділю", - написав Семенченко.

Як передає 0564.ua, охорона виставлена під кабінетами першого заступника мера Олександра Фіщенка і заступника мера Валентини Берлін.

кривой рог мэрия / 0564.ua

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