Активісти "взяли під охорону" мерію Кривого Рогу (фото)
Активісти "взяли під охорону" будівлю мерії Кривого Рогу, зокрема кабінети оголошеного мером Юрія Вілкула і його заступників.
Про це повідомляє депутат Верховної Ради від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко.
"Для запобігання загроз мінування, допомоги у підтриманні громадського порядку, перешкоджання у знищенні документів, які свідчать про фальсифікації, нормального функціонування виборчкому, будівлю міськвиконкому взято під громадську охорону "Громадської варти" Кривого Рогу", - написав він.
Він зазначив, що "кабінети міського голови та його заступників перебувають під посиленою охороною і увагою активістів".
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"У приміщенні підтримується зразковий порядок. Активісти сприяють законним вимогам працівників поліції. Титушки опору не чинили. Зустрінемося на віче в 12:00 в неділю", - написав Семенченко.
Як передає 0564.ua, охорона виставлена під кабінетами першого заступника мера Олександра Фіщенка і заступника мера Валентини Берлін.