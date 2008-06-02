Яценюк поставив Турчинова на місце

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що парламент розгляне кадрові питання, як тільки вони будуть погоджені в середині коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що відповідно до тимчасового регламенту порядок денний парламенту формується Радою коаліції.

«За двома підписами документ (йдеться про підписи голів двох фракцій коаліції – БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” – УНІАН) про кадрові питання – і ВР одразу їх розгляне», - сказав він.

Така заява голови ВР викликала незгоду лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА і першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА. Вони звинуватили спікера у тому, що саме він відмовляється вносити на розгляд ВР кадрові питання. А.ЯЦЕНЮК такі звинувачення відкинув, зазначивши, що він діє відповідно до чинного законодавства. «Давайте голова Верховної Ради буде вести засідання, а то вам важко буде і в парламенті, і Кабінеті міністрів», - сказав голова ВР, звертаючись до О.ТУРЧИНОВА.

Як відомо, фракція БЮТ вимагає змінити керівництво Фонду державного майна України.