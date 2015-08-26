Гройсман: Україна боротиметься за кожного свого політичного полоненого
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман запевняє, що Україна боротиметься за кожного свого політичного полоненого і не заспокоїться, доки не буде визволено останнього з них.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи "вирок здоровому глузду", який у Росії винесли українським режисеру Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку.
"Очевидно, що рішення російського суду є політично вмотивованим. Справа, за якою судять наших громадян, не витримує жодної критики, про що неодноразово зауважували міжнародні правозахисні організації", - наголосив спікер.
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Голова парламенту підкреслив, що головна мета цієї справи – залякати українських активістів у Криму і змусити їх припинити свою діяльність.
"Я захоплююся мужньою поведінкою своїх співгромадян на цьому судилищі. Дякую Олегу та Олександру за принципову позицію. І хочу підкреслити, Україна боротиметься за кожного свого політичного полоненого і не заспокоїться, допоки не буде визволено останнього з них", - наголосив Гройсман.
Вирок нашим землякам Олегу Сенцову та Олександру Кольченку – це вирок здоровому глузду. Очевидно, що рішення російського...Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, August 25, 2015
Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор".
Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.
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Обидва провину заперечували з дня їх затримання.
Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.