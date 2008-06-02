Литвин хоче поговорити, а не перегукуватися через паркан

Народний депутат Володимир ЛИТВИН пропонує провести у Верховній Раді спеціальне засідання з визначення пріоритетних завдань, які б консолідували владу.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН звернувся до керівників фракцій з проханням підтримати його пропозицію.

За словами лідера фракції Блоку Литвина, до ухвалення цільового плану дій, який був запропонований головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, необхідно провести діалог «з приводу того, у якому стані перебуває країна і які взаємини між керівниками інституцій».

«Це треба зробити публічно у Верховній Раді, а не перегукуватися, як погані сусіди через паркан», - сказав В.ЛИТВИН.