Кличко заявляє, що не заважатиме Черновецькому

Блок Віталія Кличка не перешкоджатиме працювати обраному на дострокових виборах міському голові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, але буде жорстко контролювати його дії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка про це Віталій КЛИЧКО повідомив Президенту України Вікторові Ющенку під час особистої зустрічі, яка відбулася сьогодні. «Ми не дозволимо ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ прийняти жодне рішення, спрямоване на погіршення умов життя киян», – зазначив В.КЛИЧКО.

За його словами, пріоритетним завданням діяльності Блоку є подолання корупції, яка проникла в усі гілки столичної влади.