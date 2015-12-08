Байден: США підтримують Європу у боротьбі проти російської тактики залякування

13:43, 08 грудня 2015
Політика
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США вживають заходів з підтримки Європи у протистоянні проти тактики залякування Росії.

Фото УНИАН

Про це заявив віце-президент США Джо Байден під час виступу у Верховній Раді. "Ми зараз вживаємо заходів для того, щоб підтримати протистояння Європи проти тактики залякування Росії. А саме: зміцнення НАТО, підвищення енергетичної безпеки... Також допомагаємо у наданні поштовху для відновлення економіки", - сказав Джо Байден.

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Він додав, що США продовжуватимуть чинити тиск, доки Москва не виконає свої зобов'язання, передбачені Мінськими домовленостями щодо врегулювання кризи на сході України.

Водночас віце-президент США відзначив "деякий прогрес у деескалації насильства" на Донбасі.

"Не можна зняти санкції до того часу, доки Росія не виконає всі-всі свої зобов'язання", - наголосив він.

Крім того, Джо Байден підкреслив, що "брехлива пропаганда, яку розповсюджує Кремль, намагаючись протидіяти України та підірвати рішучість Європи, не спрацює".

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