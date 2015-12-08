Байден закликав владу України виконати вимоги Революції гідності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

Віце-президент США зазначив, що після Революції гідності Україна отримала другий шанс на свободу і побудову кращого майбутнього.

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"Чесно кажучи, це зараз стало вашим обов'язком. Перед вами стоїть історична можливість, щоб вас запам'ятали, щоб ви залишилися в історії як Рада, яка після багатьох років створена на відстоюванні свободи, чого так хотіли і чекали українці", - наголосив Байден.

У зв'язку з цим він заявив, що це спільна відповідальність як президента, уряду і прем'єр-міністра, так і всіх депутатів Верховної Ради.

"Для того, щоб все, що сталося під час Революції гідності стало реальністю", - наголосив Байден.