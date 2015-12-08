Стець подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час на публічного звіту членів уряду.

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Стець заявив: не виправдалися побоювання громадськості, що створене рік тому міністерство стане своєрідним "міністерством цензури" для журналістів.

Разом з тим, він зауважив, що не змінив свого наміру подати у відставку через рік роботи на посаді міністра. "Сьогодні я оголошую свою заяву про відставку, і саме сьогодні я її передам до Верховної Ради", - сказав Стець.

Також він додав, що в подальшому, незалежно від посади, він буде "допомагати колегам в уряді. У тому числі, це стосується стосунків президентської команди і команди прем'єр-міністра, президента і прем'єр-міністра".