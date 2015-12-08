Гройсман: важливо й надалі розвивати партнерські відносини між центральним і місцевими бюджетами

23:22, 08 грудня 2015
Політика
67 0

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголошує на важливості подальшої розбудови партнерських взаємин між центральним і місцевими бюджетами при формуванні головного фінансового документу країни на 2016 рік.

фото: УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ВРУ.

Як зазначається в повідомленні, виступаючи під час 16-го засідання Національної ради реформ у вівторок, Гройсман сказав, що завдяки фінансовій децентралізації, що її було розпочато минулого року, зросли надходження до місцевих і центрального бюджетів.

Читайте такожГройсман: Пріоритет 2016 року - відновлення нашого економічного потенціалу

«Це були революційні зміни щодо побудови партнерських стосунків між місцевими і державним бюджетом, - наголосив він. - Тому дуже важливо зберегти систему, яка дозволить зберегти це партнерство, зростання надходжень, розвиток місцевого економічного потенціалу. І це теж одне з ключових завдань».

Гройсман також наголосив на важливості чіткого визначення пріоритетних напрямків фінансування та відповідальністю за раціональне та ефективне використання видатків державного бюджету, підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожІніційована урядом децентралізація збільшила доходи місцевих бюджетів на 40% - нардеп

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter