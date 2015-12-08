Гройсман: важливо й надалі розвивати партнерські відносини між центральним і місцевими бюджетами
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголошує на важливості подальшої розбудови партнерських взаємин між центральним і місцевими бюджетами при формуванні головного фінансового документу країни на 2016 рік.
Про це повідомляє прес-служба ВРУ.
Як зазначається в повідомленні, виступаючи під час 16-го засідання Національної ради реформ у вівторок, Гройсман сказав, що завдяки фінансовій децентралізації, що її було розпочато минулого року, зросли надходження до місцевих і центрального бюджетів.
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«Це були революційні зміни щодо побудови партнерських стосунків між місцевими і державним бюджетом, - наголосив він. - Тому дуже важливо зберегти систему, яка дозволить зберегти це партнерство, зростання надходжень, розвиток місцевого економічного потенціалу. І це теж одне з ключових завдань».
Гройсман також наголосив на важливості чіткого визначення пріоритетних напрямків фінансування та відповідальністю за раціональне та ефективне використання видатків державного бюджету, підкреслюється в повідомленні.
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