Гройсман: важливо й надалі розвивати партнерські відносини між центральним і місцевими бюджетами

Про це повідомляє прес-служба ВРУ.

Як зазначається в повідомленні, виступаючи під час 16-го засідання Національної ради реформ у вівторок, Гройсман сказав, що завдяки фінансовій децентралізації, що її було розпочато минулого року, зросли надходження до місцевих і центрального бюджетів.

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«Це були революційні зміни щодо побудови партнерських стосунків між місцевими і державним бюджетом, - наголосив він. - Тому дуже важливо зберегти систему, яка дозволить зберегти це партнерство, зростання надходжень, розвиток місцевого економічного потенціалу. І це теж одне з ключових завдань».

Гройсман також наголосив на важливості чіткого визначення пріоритетних напрямків фінансування та відповідальністю за раціональне та ефективне використання видатків державного бюджету, підкреслюється в повідомленні.

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