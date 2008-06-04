Тарасюк звинувачує Москву у політичному екстремізмі

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що сьогоднішня заява Держдуми Росії стосовно намірів України інтегруватися у НАТО продиктована політичним екстремізмом.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі.

«Це рішення, швидше, вмотивоване політичним екстремізмом, ніж здоровим глуздом», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.