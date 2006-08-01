Депутати пішли узгодити спірні питання Універсалу
10:06, 01 серпня 2006Політика
799
Спікер оголосив перерву в роботі парламенту
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосив перерву в роботі парламенту до 10.45.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення спікер прийняв відразу на початку засідання за пропозицією фракцій Соціалістичної і Комуністичної партій.
О.МОРОЗ зазначив, що перерва потрібна для консультацій з узгодження спірних питань Універсалу національної єдності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter