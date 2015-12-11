У "Народному фронті" прокоментували інцидент з Яценюком та Барною у Раді

Розхитування парламентської коаліції певними політичними силами – це удар по всьому парламенту та, найголовніше, - удар по державності країни.

Про це заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, коментуючи провокацію і сутички, влаштовані депутатом фракції "Блок Петра Порошенка" Олегом Барною.

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"Це необдуманий, примітивний, тупий крок, який може призвести до дуже складних перевиборів, які коштуватимуть державі і реваншу "Опоблоку", і різних радикально-популістських сил. Тому наступний склад Верховної Ради буде набагато гірший за нинішній", - наголосила вона.

Сюмар зазначила, що ситуацією, яка сьогодні сталася у стінах парламенту, "із задоволенням скористаються і російські пропагандистські телеканали, і проросійські сили в Україні".

"Це торжество наших ворогів. Це надзвичайно ганебна ситуація, яка, на жаль, буде мати наслідки. І так ситуація була дуже хиткою. Тепер коаліція вкотре опинилася перед дуже серйозною загрозою", - підкреслила Вікторія Сюмар.

Крім того, на думку заступника голови фракції "Народний фронт", після сьогоднішніх подій противники Арсенія Яценюка отримають абсолютно протилежну від очікуваної реакцію.

"Інформаційна кампанія, яка ведеться проти нього останні дні, є надзвичайно брудною. Це показує, наскільки багато сил, наскільки багато олігархів з грішми зацікавлені в тому, щоб він пішов", - зауважила парламентар.

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Вона також повідомила, що після сьогоднішнього інциденту в сесійній залі Комітет Верховної Ради з питань регламенту зібрався на позачергове засідання, на якому, як вона очікує, буде винесене дисциплінарне рішення щодо народного депутата Барни.

"Це може бути вилучення з пленарних засідань на якийсь час, наприклад, на п’ять діб. Думаю, що це рішення буде підтримане у залі", - резюмувала Вікторія Сюмар.