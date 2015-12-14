Сьогодні президент Польщі вперше відвідає Україну з офіційним візитом
14-15 грудня в Києві перебуватиме президент Республіки Польща Анджей Дуда, який здійснить перший офіційний візит до України після його обрання главою Польської держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, програмою візиту передбачено переговори Петра Порошенка з польським колегою.
Сторони мають намір обговорити широкий спектр питань зміцнення двостороннього співробітництва, а також безпекову проблематику.
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Як повідомляв УНІАН, у травні цього року опозиційний кандидат Анджей Дуда виграв президентські вибори у Польщі, набравши 51,55% голосів.
У листопаді Дуда зазначив, що питання України і надалі буде актуальне в політичному просторі Польщі, незважаючи на те, що в медіа останнім часом все менше його піднімають. Президент Польщі підкреслив, що його країна очікує виконання мінських домовленостей.