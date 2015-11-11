Дуда: українці знають, що їх питання є важливим для Польщі

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда і інтерв'ю Польському радіо. Він відзначив, що так відбувається через напружену ситуацію з потоком мігрантів до Західної Європи і війну в Сирії.

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"Однак українці знають, що їх питання є для нас дуже важливим", - додав він. Як сказав глава держави, те, "що вчора посол України разом зі своїми працівниками, вшановуючи наше Свято Незалежності, заспівали польський гімн - це ще один прояв свідомості, що ми всейроз сприймаємо Україну і розмовляємо про неї на міжнародній арені".

Президент Польщі підкреслив, що його країна очікує на виконання мінських домовленостей і що він із великим задоволенням сприйняв заяви президента Франції Франсуа Олланда про те, що Мінські домовленості мають бути повністю виконані.

"Щодо майбутнього розвитку подій, то тут завжди стоїть знак запитання", - сказав Анджей Дуда. Він повідомив, що нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив йому, що російська сторона, на жаль, не до кінця дотримується цих домовленостей.

Президент Анджей Дуда теж зазначив, що ключ до вирішення проблеми лежить у Кремлі і все залежить від того, як він поводитиметься. Глава держави додав, що йому важливо, аби взаємини із сусідами Польщі, у тому числі з Росією, були якомога кращими.

"Однак Москва повинна дотримуватися міжнародного права", - наголосив Анджей Дуда.