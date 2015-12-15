Апеляційний суд посилив адвокату Лукаш запобіжний захід

Про це Лукаш повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Моєму адвокату Юрію Іващенко Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід на невиправдано жорсткий. Рішення остаточне, оскарженню не підлягає. Домашній арешт змінили на утримання під вартою з можливістю внесення застави протягом 5 днів. Сума неймовірна – 2,5 млн. гривень", - йдеться в повідомленні.

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На думку Лукаш, "в справі досі немає аргументованих доказів, не з'явилося жодних нових обставин або зачіпок". "Залишилося все теж маревне звинувачення без підстав. І це при тому, що Юрій не порушував режим домашнього арешту", - написала екс-міністр.

Також, у своїй відповіді на один із коментарів до посту Лукаш заявила, що за Іващенко буде внесено заставу. "Світ не без добрих людей і застава буде внесена. Юрій зараз на свободі. У нас є 5 днів", - зазначила вона.

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Нагадаємо, 26 листопада Печерський районний суд Києва обрав адвокатові екс-міністра юстиції України Олени Лукаш Юрія Іващенка домашній арешт як запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-голови Мін'юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалася від слідства.

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Прокуратура 5 листопада повідомила затриманої про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами держбюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн. У той же день народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш.