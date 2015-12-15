У Дніпропетровській облраді створили коаліцію без участі "Опоблоку"

У вівторок, 15 грудня, представники шести політичних сил, представлених у Дніпропетровській обласній раді, підписали угоду про створення демократичної коаліції. До неї увійшли «Радикальна партія», ВО «Батьківщина», «БПП – «Солідарність», «Українське об'єднання патріотів – УКРОП», «Відродження» і «Об'єднання «Самопоміч».

Головним пріоритетом своєї роботи учасники коаліції вбачають відновлення економічного розвитку Дніпропетровської області, а також проведення змін, спрямованих на досягнення європейського рівня життя громад регіону.

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«Ми вирішили підписати цю рамкову угоду напередодні першої сесії, щоб продемонструвати, що ми єдині, що ми знайшли спільні інтереси і маємо повне взаєморозуміння. Я хочу підкреслити, що це був непростий шлях, але ми маємо чітке розуміння нинішніх процесів, а також наших подальших дій. Для нашого дуже непростого регіону – це історичний крок, і я впевнений, що всі шість політичних сил і, в першу чергу, УКРОП, працюватимуть на розвиток Дніпропетровщини», – зазначив під час підписання угоди представник «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Владлен Тимошенко.

Установча сесія Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання відбудеться завтра, 16 грудня. Під час її проведення члени коаліції висунуть єдиного кандидата на посаду голови облради.