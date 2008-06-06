Луценко побачив, як в Україну повертається політична проституція

У депутатській групі «Народна самооборона» зазначають, що не очікували виходу народного депутата Юрія БУТА із лав демократичної коаліції.

Про це заявив народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Юрій ГРИМЧАК, коментар якого розміщений на сайті Громадянського руху «Народна самооборона».

Коментуючи вихід із парламентської коаліції Ю.БУТА та депутата від БЮТ Ігоря РИБАКОВА, народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Юрій ГРИМЧАК висловив переконання, що у них немає політичного майбутнього.

«Сталося так, що люди знову починають продаватися за якісь ефемерні гроші, посади, обіцяне майбутнє. Але якщо подивитися в недалеке минуле і на тих, хто зраджував свої політичні сили, свої принципи і переконання, то вони відходили у небуття. Вони не мають політичного майбутнього. Я впевнений, що і ці люди – Ю. БУТ (НУ-НС) та І. РИБАКОВ (БЮТ) – також не є виключенням», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

На запитання, чи була ситуація із виходом Ю.БУТА з коаліції прогнозованою для «Народної самооборони», Ю.ГРИМЧАК відповів: «Ми не очікували такого від БУТА. Проте, з огляду на його поведінку під час голосування у парламенті по ряду питань, коли він не голосував разом з представниками «Єдиного Центру», нам все стало зрозуміло».

«Ми спробували з ним поспілкуватися, зрозуміти його поведінку. Але він кожного разу уникав конкретних відповідей. Якщо ж прочитати його сьогоднішню заяву про вихід із коаліції, то вона в чомусь перекликається із заявами представників «Єдиного Центру». Якщо ж БУТ вирішив вийти з коаліції, то нехай виходить із фракції. Ми будемо подавати юридичний запит про те, щоб знайти варіанти для виключення його із фракції», - зазначив Ю.ГРИМЧАК.

У свою чергу, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО таким чином прокоментував заяву Ю.БУТА про вихід із коаліції: «Схоже на те, що разом з політичними репресіями в Україну повертається і політична проституція».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.