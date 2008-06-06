Генпрокуратура поділилася планами щодо допиту Жванії

Генеральна прокуратура України допитає народного депутата України Давида ЖВАНІЮ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) з приводу його заяв про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не був отруєний у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ.

«Обов’язково спитаємо. Це буде в плані допиту. Я не бачу в цьому ніяких складнощів», - сказав С.ВИНОКУРОВ.

При цьому він нагадав, що у рамках розслідування кримінальної справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА були допитані «прем’єри, президенти, прокурори». «Чому не можна допитувати ЖВАНІЮ? Коли є кримінальна справа, і людина щось каже по цій кримінальній справі, – я не говорю достовірно це чи ні… Те, що його будуть допитувати – це однозначно, і у мене немає ніяких сумнівів, що він дасть покази», - зазначив С.ВИНОКУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня О.МЕДВЕДЬКО заявив, що у Генеральній прокуратурі не виключають можливості застосувати до Д.ЖВАНІЇ “примусовий привід” на допит у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.

Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний. Було встановлено, що токсична речовина, яка потрапила в організм тодішнього кандидата у Президенти, – діоксин.

Розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА досі не завершене.

30 травня Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО у 2004 році не був отруєний.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО і Генеральний Прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО спростували цю заяву Д.ЖВАНІЇ.

«Заяви про те, що не було отруєння, просто безглузді. Вони спростовані органами слідства. В ході слідства доведено, що мав місце факт отруєння. Про це у нас є всі висновки і експертизи», - заявив Генпрокурор.

4 червня Д.ЖВАНІЯ, який є свідком у кримінальній справі за фактом отруєння В.ЮЩЕНКА, у інтерв’ю Бі-Бі-Сі знову заявив, що у 2004 році кандидат на посаду глави держави не був отруєний, а результати аналізів, що проводились у тій справі, були сфальсифіковані.

“Це було звичайне харчове отруєння. Діагноз виставили в перший же день і таких отруєнь буває чимало у кожної третьої людини в світі. Це панкреатит. В день. Коли він звернувся до лікарів, усі вони зробили саме такий висновок. Я був там присутній. Потім вирішили, що він має летіти в Австрію. Я був проти, як людина, яка приймала рішення і була однією з найближчих. Бо пропонована клініка нічого до панкреатиту чи подібних справ не має. То був кардіологічний центр...”, - зазначив депутат.

Він стверджує, що версію про отруєння В.ЮЩЕНКА придумали у його виборчому штабі.

“Саме версія отруєння ЮЩЕНКА виникла не в його голові, а у його штабістів. І вони зробили таку заяву. Заяву зробив пан ЗІНЧЕНКО, якого уповноважив штаб. Спочатку, що це біологічна зброя, хімічна. Не важливо – це була емоційна дія”, - сказав Д.ЖВАНІЯ.

За словами депутата, він був проти таких заяв.

“Я, як один з керівників штабу, був проти, бо казав ,що ми станемо заручниками становища, якщо заявимо про отруєння. Я казав, що це по суті вдарить по нас, бо ми насамперед перелякаємо населення, яке буде неадекватно себе вести. Мене не послухали. Тоді я просив Віктора ЮЩЕНКА, щоб він не підтверджував до моменту. Бо тоді про отруєння ніхто не говорив, але після заяви ЗІНЧЕНКА всі бігали і намагалися прикрити зад”, - зауважив Д.ЖВАНІЯ.

Відповідаючи на запитання, щодо аналізів отруєння, він сказав, що всі аналізи – “абсолютна підробка”.

При цьому депутат підкреслив, що заява про відсутність факту отруєння – це його “чітке переконання” і “громадянська позиція”. “Бо ця справа - це найбільший страх ЮЩЕНКА. Він цього боїться найбільше. Прокуратури в країні більше немає, головно там – Партія регіонів і представники адміністрації. Вони почали по суті шантажувати Президента. Зараз він діє так, убиваючи досягнення минулих років тому, що він цього боїться”, - сказав Д.ЖВАНІЯ.